Coca-Cola, primo trimestre oltre le attese nonostante aumento prezzi

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha registratoin crescita del 5% a 11 miliardi di dollari neldel 2023, mentre isono cresciuti del 12%. I prezzi medi di vendita sono aumentati dell'11%, mentre i volumi unitari sono aumentati del 3%.Ilè stato del 30,7% rispetto al 32,5% dell'anno precedente, mentre il margine operativo rettificato è stato del 31,8% rispetto al 31,4% dell'anno precedente. L'EPS è cresciuto del 12% a 0,72 dollari e l'è cresciuto del 5% a 0,68 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,64 dollari su ricavi per 10,8 miliardi di dollari."Siamodel primo trimestre 2023", ha affermato il, aggiungendo che la società ha "il portafoglio giusto, la strategia giusta e la giusta esecuzione da offrire sul mercato". "Siamo fiduciosi nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi per il 2023", ha aggiunto.