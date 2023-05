OPS Autogrill, adesioni al 04/05/2023

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPS ) obbligatoria promossa da Dufry sulle azioni ordinarie di Autogrill, risulta che oggi, 4 maggio 2023, sono state presentate 169.545 richieste di adesione.Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 1.378.017, pari allo 0,72% dell'offerta.L'offerta è iniziata il 14 aprile 2023 e terminerà il 18 maggio 2023, come prorogato ricorda che le azioni ordinarie Autogrill acquistate sul mercato nei giorni 12 e 15 maggio 2023 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.