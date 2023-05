TIM, tempo fino al 9 giugno per offerta finale su Netco

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha analizzato in profondità le offerte non vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. e le ha ritenute "non ancora adeguate".Pertanto - si legge in una nota del Gruppo tlc - "considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla, il Consiglio ha ritenuto di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un’offerta finale entro il 9 giugno prossimo venturo".