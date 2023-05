Leonardo, ex direttore generale Cioffi in uscita

Leonardo

(Teleborsa) - Dopo il nuovo riassetto organizzativo ha revocato le deleghe attribuite ain qualità di. Le parti hanno quindi individuato una soluzione consensuale per undalla società.Cioffi continuerà a mantenere il rapporto di lavoro in qualità dicondiviso e, conseguentemente, non sono previste indennità di fine rapporto, né attribuzioni di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica.Leonardo ringrazia Cioffi "per il prezioso contributo che ha garantito nei diversi ruoli a responsabilità crescente in", si legge in una nota.