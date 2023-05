PNRR, Graziano: occasione per biotech, ma procedure più snelle

(Teleborsa) - "Ladelmette a disposizione dell'Italia oltre mezzo miliardo di euro per laun finanziamento molto più ricco rispetto a quanto ottenuto, complessivamente, dal nostro Paese dal(111 milioni) e dai fondi strutturali Programma 2014-2020 (123 milioni). Una occasione che il sistema imprenditoriale e universitario nazionale non può perdere, ma che necessita di uno snellimento nella fase di verifica dei progetti e di erogazione delle risorse per poter realmente essere incisiva". A dirlo èresponsabile Salute del Forum italiano dell'export e presidente del Polo tecnologico piemontese."Secondo lenel 2028 il mercato delsarà 3 volte più grande di quello attuale – prosegue Graziano – ma la propensione deglinel settore ricerca&sviluppo in Italia non è allo stesso livello dei principali Paesi europei, e questo è un freno potente allo sviluppo. Basti pensare che, stando agli ultimi dati disponibili, il valore della produzione italiana (751 milioni) è il quinto in Ue dietro Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania. Siamo inoltre poco attrattivi per i venture capital con appena 177 milioni di investimenti a fronte dei 4,9 miliardi dell'Inghilterra. Sul fronte brevetti registrati, la situazione non è migliore: siamo al sesto posto nel vecchio continente"."Una fotografia che però non restituisce ladie di competenze del nostro Paese, spesso incapace di esprimersi a causa delle labirintiche procedure burocratiche che imbrigliano le capacità di imprese e centri di ricerca – prosegue Graziano –. Il sistema didel PNRR, così com'è stato ideato, non offre garanzie di celerità per l'erogazione delle tranche di finanziamento, e non solo per quel che riguarda il settore biotech e della salute in generale"."Ledei ministeri competenti, per ciascuna missione, sono già ingolfate dal lavoro ordinario su fondi nazionali ed europei, e non riescono a smaltire la massa critica proveniente dal– conclude il presidente del Polo tecnologico piemontese –. Sarebbe molto più efficiente un sistema centralizzato, a livello europeo, per la liquidazione dei finanziamenti, altrimenti rischiamo di fallire l'obiettivo dei milestones e quello finale del 2026".