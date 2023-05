Reply, 1° trimestre positivo. Crescita nella domanda per AI

Reply

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha registrato unconsolidato pari a 520,6 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in incremento del 18,1% rispetto al corrispondente dato 2022. L'consolidato è stato di 81 milioni di euro, rispetto ai 70,9 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2022 ed è pari al 15,6% del fatturato. L'è stato di 62,1 milioni di euro (vs 59,4 milioni di euro nel 1° trimestre 2022).Ladel gruppo, al 31 marzo 2023 è positiva per 190,7 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 risultava positiva per 70,6 milioni di euro."Questi primi mesi del 2023 - ha commentato il- sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale nella domanda di nuove applicazioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale, un ambito su cui da tempo Reply è impegnata e dove ha acquisito una posizione di leadership sul mercato"."In particolare - continua Rizzante - la sempre più pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale all'interno di tutti i processi aziendali accelera ulteriormente l'evoluzione da modelli composti da poche grandi applicazioni core a scenari basati su una frammentazione di servizi e piattaforme globali. Questo cambiamento richiederà un grande lavoro di ridefinizione dei sistemi e del modo di lavorare; due ambiti su cui Reply sta, per affiancare le aziende in quella che sarà la trasformazione dei prossimi anni".