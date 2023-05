Webuild si aggiudica intero progetto Pedemontana Piemontese

Webuild

(Teleborsa) -assieme alla sua partecipatasi è aggiudicata la, per un valore di circa. Si tratta della(Lotto 1, Stralcio 1 e Stralcio 2).L’intervento accresce il contributo del Gruppo allo sviluppo infrastrutturale del Paese e alla creazione di nuova occupazione, con ilper la filiera del territorio. Per l’esecuzione dei lavori, si stima,tra personale diretto e di terzi.A commissionare i lavori è. Il contratto prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di, a due carreggiate separate e con due corsie per ogni senso di marcia, che andranno a collegare icomuni di Masserano e Ghemme,. Prevista anche la realizzazione di, per complessivi 1,5km di lunghezza. La nuova tratta contribuirà adel territorio biellese, andando a creare una saldatura tra le autostrade A4 Torino-Milano, in località Santhià, Biella, Gattinara, e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, in località Ghemme.In ambito stradale e autostradale, ilche include, su scala globale, la realizzazione di oltre 82.500km di strade e autostrade. In Italia, è attualmente impegnato anche nella realizzazione delin Calabria, progetto strategico per lo sviluppo della mobilità del Sud Italia, che da Sibari arriverà a Roseto Capo Spulico, contribuendo a collegare i litorali di Calabria, Basilicata e Puglia.