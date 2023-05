Energy, formalizzata JV con Pylon per realizzare Gigafactory

Energy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha, controllata al 100% da Pylon Technologies (quotata alla borsa di Shanghai e primo costruttore al mondo di batterie al litio per uso ciclico stazionario). Il progetto era stato comunicato a fine febbraio 2023.La joint venture denominata "Pylon LiFeEU S.r.l." ha sede presso lo stabilimento di Energy a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Qui saràla(litio-ferro-fosfato) cobaltfree, necessarie allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare da pannelli fotovoltaici.Sarà dunqueall'interno dello stabilimento produttivo di Energy. Il business plan della joint venture prevede la realizzazione, in fase iniziale, di un primo sito che potrà arrivare ad una capacità produttiva di 600-800 batterie al giorno, pari a 3-4 Megawattora (MWh) di capacità di accumulo.Energy afferma che sarà quindia realizzare internamente sia il sistema di accumulo energetico che le batterie di stoccaggio."Sono davvero orgoglioso di Energy che ha costituito questa società in joint venture con Pylontech EU, perché questa è la giusta evoluzione di una fruttuosa partnership tecnica di lungo termine in cui anche valori umani condivisi hanno giocato un ruolo fondamentale - ha commentato il- Vorrei, in questa occasione, ringraziare tutti coloro che hanno creduto e stanno collaborando alla realizzazione di un progetto che oggi vede il raggiungimento di una pietra miliare".