CDP conclude maxi operazione rifinanziamento mutui Enti Locali

(Teleborsa) -ha portato a conclusione con successo la, avviata ad inizio aprile con l'obiettivo di sostenere gli Enti Locali, liberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con interventi mirati a favore della popolazione. L'operazione si è infattiSi tratta delladi rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni da CDP, insieme a quella attivata nel 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. E per la prima volta si è usato un, che ha interessato in maniera capillare l’intero territorio nazionale: al Nord hanno aderito oltre 200 Enti, al Sud e nelle Isole più di 400 e al Centro circa 150.Sono stati rinegoziati con questa operazioneper undi euro (il 30% del totale rinegoziabile), che hanno consentito didi risorseda utilizzare, tra l’altro, per far fronte alle esigenze finanziarie determinate dal difficile contesto di aumento dei costi energetici e delle materie prime."La rinegoziazione dei mutui rappresenta uno strumento che CDP mette a disposizione degli Enti per sostenerli ai fini dello sviluppo del territorio nelle fasi di complessità e criticità",, Vicedirettore Generale e Direttore Business di CDP, aggiungendo "in un momento di particolare incertezza legata all’attuale contesto macro-economico e geopolitico, Cassa Depositi e Prestiti è al fianco degli amministratori locali, per rispondere efficacemente alle istanze delle comunità e ai bisogni dei cittadini".