Lufthansa acquista 4 A350/900 ex Latam

Lufthansa

(Teleborsa) - Il Gruppoha acquistato daquattro aerei A-350/900 in precedenza utilizzati dalla compagnia brasiliana Latam, che era arrivata a gestirne 13.Nove di questi A-350/900 sono stati acquisiti dalla compagnia aerea americanae sono già entrati in servizio.I quattro che, entro fine anno, andranno a potenziare la flotta del gruppo Lufthansa, erano erano stati rilevati dalla Bank of Utah e dal fondo Wilmington Trust Company.La flotta Lufthansa comprende attualmente 21 aerei A-350/900 e ne ha ordinati 28 nuovi ad Airbus.