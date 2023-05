TLC, Butti: "C'è incertezza. Ragioneremo con operatori su risorse a settore"

INWIT

(Teleborsa) - "Gli operatori delle, sotto profilo del bilancio, ma anche dell'ed a livello nazionale". E' quanto affermato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica,, in occasione di un evento dia Milano."Non è sempre un'incertezza dovuta all'indecisione politica - ha aggiunto il sottosegretario - èche è straordinaria".A proposito della questione dei, Butti ha affermato "tutti hanno una medicina per affrontare la malattia, qualcuno dice che, ad esempio, le attuali torri abbiano già unae quindi si possa rimodulare, però è evidente chee, indubbiamente, ci porterà prossimamente a decidere qualcosa"."Vogliamo cominciare apresenti sulla rete. Questo è importante per i cittadini e le imprese", ha sottolineato Butti, confermando "lo faremo mettendo a disposizione non solo delle". Proprio di recente si è parlato di un pacchetto di misure a favore del comparto delle TLC, in fase elaborazione e preparazione, con uno stanziamento indicativo di 1,5 miliardi.A proposito della, il sottosegretario ha affermato "è un tema talmente delicato chepersonale", ma ha toccato il, affermando che "se c'è un problema di esuberi all'interno delle aziende certamentee non è un problema di questo governo, soprattutto per quanto riguarda le aziende private".Un cenno anche alloche - ribadisce Butti - procede. " Noi sulla digitalizzazione stiamo lavorando benissimo, abbiamo centrato tutti gli obiettivi previsti - ha concluso - contiamo di chiudere benissimo il 2023 e di affrontare poi successivamente gli altri obiettivo del 2024, 2025 e 2026".