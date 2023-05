USA, vendite di case in corso invariate ad aprile

(Teleborsa) - Sono invariate le, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è aumentato dellosu base mensile, restando a quota 78,9 punti come a marzo (quando c'era stato un calo del 5,2%).Il dato si confronta con la crescita dello 0,5% attesa dagli"Non tutti gli interessi di acquisto vengono completati a causa dell'- ha affermato il capo economista di NAR, Lawrence Yun - Le sfide per l'accessibilità economica rimangono certamente e continuano a frenare le firme dei contratti, ma un aumento considerevole dell'inventario degli alloggi sarà fondamentale per far muovere più americani".