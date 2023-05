PNRR, prosegue il botta e risposta fra Fitto e la Corte dei Conti

(Teleborsa) - Iltorna a dividere anziché unire e, in attesa dellaper l'approvazione dellasul PNRR da inviare a Bruxelles, si assiste ad un nuovo botta e risposta fra il Ministro competente Raffaele Fitto ed i giudici dellaLa vicenda era iniziata nel weekend con una serie disullo stato di attuazione de Piano di resilienza, poi l'attacco di ieri sull'ipotesi di una. I giudici della Corte dei Conti, infatti, hanno espresso "sconcerto e stupore" sulla decisione del governo di prorogare la norma che "limita" e riduce gli ambiti di competenza della magistratura contabile in relazione al PNRR.L'Associazione Magistrati della Corte dei conti ha voluto sottolineare di aver "sempre mostrato disponibilità al dialogo" su possibile modifiche dei controlli, ma ritiene che lo scudo penale abbia "e di chiunque sperperi le risorse pubbliche".Le critiche sono giunte dopo il. Una relazione della Corte dei Conti segnalava infatti che, su un totale di 32,7 miliardi a disposizione del governo nel primo semestre 2023, sarebbero stati. Numeri che"Nei prossimi mesi partiranno le rendicontazioni di molti progetti e interventi", ha assicurato il Ministro, replicando "sarebbe, che potrebbe supportare tutti i soggetti attuatori nella fase di rendicontazione, di campionamento, e di verifica del raggiungimento dei risultati, elaborando format, sistemi di autocontrollo che semplificherebbero i compiti dei singoli soggetti attuatori".ha rimarcato il Ministro, ribadendo che "serve un approccio costruttivo da parte di tutti, affinché i progetti si realizzino e si rendicontino in modo adeguato".