Intel in rialzo su trattativa con Arm per IPO

Intel

Dow Jones

principale produttore di chip

indice americano

Intel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.A dare linfa alle azioni contribuisce la notizia delle trattative in corso con Arm , azienda attiva nel campo dei processori e controllata da SoftBank, per essere un anchor investor nell'offerta pubblica iniziale (IPO) della stessa Arm.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,96%, rispetto a +1,85% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,04 USD. Possibile una discesa fino al bottom 33,24. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,84.