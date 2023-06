Intel in trattativa per essere anchor investor nell'IPO di Arm

Intel

(Teleborsa) -sarebbe, azienda attiva nel campo dei processori e controllata da, per essere unnell'della stessa Arm. Lo scrivono Reuters e Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione.Arm ha confermato a marzo 2023 di puntare a unae che non attuerà un dual listing sulla Borsa di Londra, come le era stato chiesto dal governo britannico. L'azienda, nota soprattutto per la sua linea di processori basata sull'architettura ARM (da cui il nome dell'azienda), è stata quotata sul London Stock Exchange fino a quando non è stata acquistata da SoftBank nel 2016 con un deal da 32 miliardi di dollari.Bloomberg ha scritto che Arm è in trattative con potenziali investitori strategici tra cui Intel e che iprima della quotazione. Inoltre, non è chiaro quanto verrebbe investito in Arm o quale sarebbe la struttura dell'operazione.Arm sta cercando didi dollari per una quotazione sul Nasdaq entro la fine dell'anno.