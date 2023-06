INPS, cassa integrazione n aumento a maggio

(Teleborsa) -ed alle altre misure contro la disoccupazione nel mese di maggio. Secondo, lecomplessivamente autorizzate a maggio 2023 sono staterispetto al precedente mese di aprile (24,5 milioni di ore) e il(54,7 milioni di ore).Le ore diautorizzate sono state 18,3 milioni, in crescita del 26,9% rispetto ai 14,4 milioni del mese di aprile, ma in calo del 17,1% rispetto ai 22,1 milioni di ore di maggio 2022. Per la, sono state autorizzate 14 milioni di ore, di cui 5,9 per solidarietà, con un decremento del 60% rispetto al mese precedente (8,8 milioni di ore) e dell'1,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (14,3 milioni di ore). Laconta 434mila ore autorizzate a maggio 2023, in calo del 48,1% rispetto ad aprile (123mila ore) ed in aumento del 251,2% rispetto a maggio 2022 (837mila ore).Quanto ai, il numero di ore autorizzate a maggio 2023 è pari a 1,7 milioni e registra un incremento rispetto al mese precedente del 45,6% (1,2 milioni di ore) ed una variazione tendenziale del -90,3% rispetto al mese di maggio 2022 (17,5 milioni di ore).Per quanto concerne gli strumenti di sostegno al reddito, laha contabilizzato ad aprile oltre 111mila domande, contor le 112mila di marzo e le 117mila di aprile 2022. Laconta 1.375 domande in dimnuzione rispetto alle 2.564 del mese precedente ed alle 1.844 di aprile 2022