Safilo tratta con LVMH per la cessione dello stabilimento di Longarone

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, ha comunicato l'esistenza di una, società attiva nel settore dell'occhialeria e appartenente al gruppo, per la. L'accordo, si legge in una nota, "consentirebbe di preservare il know-how del sito e di assorbire una parte consistente del personale coinvolto nello stesso".L'operazione si inserisce in "un, attraverso cui la società intende limitare al massimo l'impatto sociale", viene sottolineato, con ogni eventuale operazione che "sarà condotta con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni".Safilo aveva comunicato di stare valutando soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone "vista l'evoluzione del portafoglio prodotto, il contesto economico, le dinamiche competitive nell'industry e una persistente sovracapacità produttiva".