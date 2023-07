STMicroelectronics prevede ricavi in crescita nel terzo trimestre

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori, ha chiuso ilcona 4,33 miliardi di dollari (+12,7% anno su anno),al 49,0% (+160 punti base), margine operativo al 26,5% (+30 punti base),a 1 miliardo di dollari (+15,5%)."I ricavi netti del secondo trimestre di 4,33 miliardi di dollari sono stati superiori al punto intermedio della nostra forchetta di previsione delle attività, e il margine lordo del 49,0% è stato in linea con la guidance", ha commentato il"Per quanto riguarda le previsioni di ST per il terzo trimestre, ci aspettiamo ricavi netti di 4,38 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una crescita dell'1,2% anno su anno e dell'1,1% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 47,5% - ha aggiunto - Guideremo la società in base a undidi dollari, più o meno 150 milioni di dollari, e un".