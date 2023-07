Kering compra il 30% di valentino per 1,7 miliardi

Kering

(Teleborsa) -, la big francese del lusso che controlla marchi storici come Yves Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta e Pomellato,, la storica casa di moda italiana, fondo del Qatar attivo nel settore luxury,La notiziona è arrivata in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali della big francese.Kering si è aggiudicatadel capitale sociale di Valentino entro il 2028, consentendo al fondo del Qatar, che oggi manterrà una partecipazione del 70%, il futuro ingresso nel capitale della stessa Kering, a testimonianza della partnership avviata dalle due società.Fondata a Roma nei mitici anni '60 da, la maison è una delle case di moda più note a livello mondiale, coned undi euro e Ebitda ricorrente di 350 milioni di euro. La partnership strategica si propone di sostenere la strategia di crescita del marchio ed a questo scopo Kering e Mayhoola esploreranno potenziali opportunità congiunte in linea con le rispettive strategie di sviluppo.Frattanto,di euro, insia su base reported che su base comparabile. - Nel secondo trimestre del 2023, le vendite sono aumentate del 2% (3% su base comparabile). Il Risultato operativo ricorrente si è attestato a 2,7 miliardi di euro, mentre l'Utile netto di pertinenza del Gruppo è pari a circa 1,8 miliardi di euro.Nella prima metà, abbiamo perseguito i nostri investimenti nelle nostre Maison. Pur impegnandoci in importanti e lungimiranti iniziative, abbiamo mantenuto un alto livello di redditività", ha spiegato il Ceo,, aggiungendo "abbiamo anche compiuto alcuni passi decisivi per espandere la nostra presenza nell'universo del lusso, in particolare con l'acquisizione della famosa casa di fragranze Creed per accelerare il decollo di Kering Beauté".