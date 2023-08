Banco BPM alza target di utile 2023 dopo forte primo semestre

Banco BPM

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 1.015,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, che rappresenta il miglior risultato semestrale, e undi 624,4 milioni di euro, crescita del 77,9% rispetto al primo semestre 2022. Escludendo le componenti non ricorrenti, l'utile netto si attesta a 652,3 milioni di euro.Ilsi attesta a 1.552,9 milioni di euro, in crescita del 49,4% rispetto al dato del primo semestre 2022 (pari a 1.039,1 milioni), attribuibile principalmente all'incremento dello spread commerciale, conseguente al rialzo dei tassi di interesse, e al limitato impatto sul costo dei depositi che hanno più che compensato il venir meno dei benefici relativi alla remunerazione dei finanziamenti TLTRO.Ledel primo semestre ammontano a 948,2 milioni di euro, in calo dell'1,9% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Il comparto dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza evidenzia una contrazione del 5,8%, riferibile principalmente al collocamento di fondi e sicav, parzialmente compensata dalla crescita dell'1,8% delle commissioni relative ai servizi di banca commercialeGlisono pari a 108,2 miliardi: -2,4% a/a (di cui crediti in bonis -1,7% e crediti deteriorati -27,0% rispetto al 30 giugno 2022) e -1,2% rispetto al 31 dicembre 2022 (di cui crediti in bonis -1,0% e crediti deteriorati -11,4%). Lada clientela è pari a 124,7 miliardi: -1,3% a/a e +1,0% rispetto a fine dicembre 2022; raccolta core a € 101,3 miliardi.Per l'Banco BPM prevede unrispetto allo scorso anno, con un EPS 2023 di 80 centesimi di euro (contro una guidance precedente di circa 0,75 euro), in ulteriore rafforzamento per il 2024 (0,90 euro, +12,5%), superando significativamente sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano Strategico, che sarà oggetto di. In tale sede la banca procederà ad aggiornare i target di remunerazione degli azionisti che potranno riflettere i positivi risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale.