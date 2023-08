BPM, Castagna: revisione guidance con nuovo piano, M&A non sul tavolo

Banco BPM

(Teleborsa) - "Iin termine di NII, di efficienza raggiunta, dell'utile netto e della diminuzione del costo del rischio, associati a un'ottima generazione di capitale, ci hanno portato a un upgrade della guidance". Lo ha affermato, amministratore delegato di, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 . "L'EPS del 2023 è ora visto in crescita a 80 centesimi, dalla stima precedente di 75 centesimi, e non bisogna dimenticare che era a 46 centesimi del 2022", ha spiegato.Castagna ha citato anche il, al 9% nel 2023 e al 10% in 2024, all’attuale livello di payout. "La forte redditività e la generazione di capitale si rifletteranno nellanel prossimo piano strategico, quando saranno disponibili più dettagli", ha detto Castagna, senza sbilanciarsi davanti alle domande degli analisti sul tema. Con il nuovo piano industriale ci sono comunque "aspettative al rialzo anche su una", oltre che "spazio per aumentare la distribuzione agli azionisti".Sempre in merito alla remunerazione, ha spiegato che ", che sarà associata a buyback - in questo caso straordinari - derivanti dalla generazione del capitale"., come il progetto sui pagamenti dimostra, e seguiremo attentamente tutte opportunità - ha raccontato - Sappiamo che i tassi nel futuro diminuiranno e dobbiamo essere pronti a guadagnare con le commissioni".Sul fronte tech, ha detto che "Abbiamo investito molto nel digitale e, e forse quello che abbiamo fatto meno è ridisegnare l'infrastruttura IT della banca. Abbiamo abbastanza forza di capitale per avere soldi da investire", ricordando la nomina del mese scorso per rafforzare quest'area.In merito a operazioni straordinari, Castagna ha detto che "l'. Ci potrebbe essere, ma non a livello di banca".