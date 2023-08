Banco Desio, balza utile semestre con poste straordinarie

Banco Desio

(Teleborsa) - Indicatori economico-finanziari in decisa crescita rispetto al primo semestre del precedente esercizio per ilNei sei mesi al 30 giugno 2023, l'consolidato è in netta crescita a 193,3 milioni di Euro, +257,3% rispetto al primo semestre del 2022, supportato da poste straordinarie pari a 134,2 milioni.Solida performance operativa supportata dalla crescita dei, +14,3%, con margine di interesse (+28,0%) e commissioni nette (+2,2%) in crescita.Ilè pari a 125,2 milioni, in deciso miglioramento rispetto al primo semestre del 2022 (+16,1%). Cost income ratio a 56,8% e NPE ratio (3,3%) stabili.Solidi tutti gli indicatori patrimoniali e di liquidità con il CET1 al 16,52%.