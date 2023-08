Lufthansa, outlook positivo dopo balzo dell'utile in secondo trimestre

Lufthansa

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea tedesca, ha chiuso ildel 2023 conpari a 9,4 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, L'è aumentato a 1,1 miliardi di euro ed è quasi triplicato (anno precedente: 392 milioni di euro). Ciò corrisponde a un margine operativo dell'11,6% ed è un nuovo record per il risultato del secondo trimestre del gruppo. Anche l'ha segnato un nuovo massimo di 881 milioni di euro (anno precedente: 259 milioni di euro).Per la, il gruppo ha registrato un EBIT rettificato di 812 milioni di euro (anno precedente: -185 milioni di euro), con un miglioramento di quasi 1 miliardo di euro. Il margine EBIT rettificato è salito al 4,9% nel primo semestre (anno precedente: -1,4%). I ricavi nella prima metà del 2023 sono stati di 16,4 miliardi di euro (anno precedente: 13 miliardi di euro).Tra gennaio e giugno, le compagnie aeree del gruppo hanno accolto a bordo più di 55 milioni di, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022 (anno precedente: 42,4 milioni). Solo nel secondo trimestre, 33,3 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del gruppo (anno precedente: 29,2 milioni). Ciò corrisponde all'84% del livello del 2019.Lufthansa prevede che laper il resto dell'anno: "il desiderio di viaggiare delle persone continua senza sosta", si legge in una nota. Attualmente, le prenotazioni per i mesi da agosto a dicembre 2023 sono in media superiori al 90% del volume di prenotazioni del livello pre-crisi.A causa delle ottime prospettive per la seconda metà dell'anno, il gruppo ha specificato le suee ora prevede di raggiungere un EBIT rettificato di oltre 2,6 miliardi di euro (precedentemente: aumento significativo rispetto al valore dell'anno precedente di 1,5 miliardi di euro). Il risultato dovrebbe quindi essere uno dei tre migliori nella storia del gruppo.