Sanlorenzo cresce nel semestre, ricavi a 388 milioni. Titolo in rialzo

Sanlorenzo

FTSE Italia Star

Sanlorenzo

indice dei titoli del segmento STAR

(Teleborsa) -chiude il primo semestre condalla vendita di nuovi yacht a 388,4 milioni di Euro, +12,6% rispetto a 344,9milioni di Euro nel primo semestre del 2022, "guidati dall’eccellente performance delle Divisioni Superyacht e Bluegame e con un andamento della Divisione Yacht in linea con gli obiettivi previsti per l’intero esercizio corrente".L' EBITDA è pari a 67,7 milioni di Euro, +20,3% rispetto a 56,3 milioni di Euro nel primo semestre del 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 110 basis point a 17,4%; mentre l'EBIT si attesta a 53,1 milioni di Euro, +20,0% rispetto a 44,3 milioni di Euro nel primo semestre del 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo in crescita di 90 basis point a 13,7%.Ildi Gruppo è pari a 39,0 milioni di Euro, +20,3% rispetto a 32,5 milioni di Euro nel primo semestre del 2022, con un margine sui Ricavi Netti Nuovo di 70 basis point a 10,1%.Ladi cassa è pari a 140,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023, in ulteriore miglioramento rispetto a 91,1 milioni di Euro al 30 giugno 2022 e a 100,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022; sana generazione di cassa netta nel primo semestre del 2023 pari a 40,2 milioni di Euro, al netto del pagamento di dividendi per 22,6 milioni di Euro, con un eccellente tasso di conversione dell’EBITDA in Free Cash Flow operativo., con Ricavi Netti Nuovo previsti nel range 830-850 milioni di Euro, coperti per l’89% dalla quota 2023 dell’attuale portafoglio ordini, che nella sua interezza è venduto per il 90% a clienti finali.Intanto il titolo si muove in rialzo, in controtrend rispetto al listino milanese e colpito dalle vendite, mostrando un guadagno dell'1,57%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,9%, rispetto a -0,66% dell').