Societe Generale, utile secondo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - La banca franceseha chiuso ildel 2023 con unpari a 1,2 miliardi di euro, mentre l'è stato di 900 milioni euro (contro i -1.511 milioni euro dello stesso periodo del 2022 e i 670 milioni euro attesi dagli analisti, secondo un consensus compilato dalla società).Ilè diminuito nel secondo trimestre 2023 dell'8,9% rispetto al secondo trimestre 2022, in gran parte a causa del calo del margine di interesse netto nel Retail Banking francese, di un contesto di mercato meno favorevole nelle attività di Global Banking e Investor Solutions e la contabilizzazione di partite una tantum in Corporate Center. Ilè stato basso a 12 punti base, ovvero 166 milioni di euro."Durante il trimestre, l'attività commerciale è stata buona nella maggior parte delle aziende - ha commentato il- I ricavi sono in contrazione per la flessione del margine di interesse in Francia e dei ricavi delle attività di mercato in un contesto di. I costi operativi sono stati contenuti nonostante le persistenti tendenze inflazionistiche. Il costo del rischio è stato molto basso, riflettendo la qualità della nostra origination e del nostro portafoglio crediti. Il gruppo presenta un solido bilancio con un CET 1 ratio al 13,1% e un robusto profilo di liquidità".