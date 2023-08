Intercos, Berenberg ribadisce Buy: reazione a semestrale è stata esagerata

Intercos

(Teleborsa) - La, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, dopo la semestrale è statae l', mentre la recente debolezza delle azioni potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Lo affermando gli analisti diin una nota con cui ribadiscono la raccomandazione "Buy" e il price target a 20 euro per azione. Il titolo è passato dai 15,98 euro del 3 agosto ai 14,62 euro del 4 agosto, mantenendosi su questi livelli per le sedute successive."Mentre le vendite e l'EBITDA sono state al di sopra delle aspettative, laper un livello assoluto di EBITDA del secondo semestre in linea con quello del secondo semestre del 2022 hadegli investitori, portando le azioni a scendere dell'8,5% il giorno successivo" ai conti, si legge nel report.Berenberg ritiene questa reazione esagerata dato che: i risultati hanno mostrato come ladi Intercos abbia, da una performance più debole dei marchi di prestigio alla ripresa più lenta del previsto del mercato cinese ; il consenso sull'EBITDA del secondo semestre non prevedeva già alcuna accelerazione su base annua.Gli analisti hanno, mantenendo la stima dell'EBITDA. Per il 2023, prevedono ora un fatturato di 964 milioni di euro e un EBITDA rettificato di 140 milioni di euro, il che implica un margine del 14,6%.