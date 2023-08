thyssenkrupp migliora la guidance sull'EBIT per l'intero esercizio

thyssenkrupp

(Teleborsa) - Il colosso tedescoha chiuso ilconper 9,4 miliardi di euro (anno precedente: 9,9 miliardi di euro) eper 9,6 miliardi di euro (anno precedente: 11 miliardi di euro), inferiori principalmente a causa della normalizzazione dei prezzi di Materials Services. Inoltre, i prezzi di mercato spot più bassi hanno comportato un calo delle vendite anche presso Steel Europe. L'è stato pari a 243 milioni di euro ed è stato quindi inferiore al valore dell'anno precedente di 721 milioni di euro, come previsto. Anche questo è principalmente attribuibile alla diminuzione dei prezzi e alla corrispondente riduzione dei margini di Materials Services, nonché ai minori ricavi di Steel Europe. Questo sviluppo è stato solo in parte compensato dai maggiori utili di Industrial Components, Automotive Technology e Marine Systems.Ilè notevolmente migliorato rispetto al trimestre precedente e al trimestre dell'anno precedente ed è stato pari a 347 milioni di euro.thyssenkrupp ha specificato le sue previsioni per l'anno fiscale in corso. Il gruppo mira a raggiungere un. In precedenza, aveva previsto un valore "mid- to high three-digit". Confermata la previsione per gli altri indicatori finanziari."Grazie alle misure che sono state avviate e implementate, thyssenkrupp ha continuato la sua solida performance aziendale nel 3° trimestre - ha commentato il- Progressi significativi sono stati compiuti anche nella trasformazione dell'azienda. In un contesto di mercato dei capitali difficile, abbiamo quotato con successo in borsa la nostra controllata per l'idrogeno. Steel Europe ha ricevuto i finanziamenti previsti dal governo federale tedesco e dal governo statale della Renania settentrionale-Vestfalia, una pietra miliare significativa nella trasformazione verde del settore siderurgico. Entrambi questi successi sottolineano il nostro ruolo di pionieri e artefici della trasformazione verde".