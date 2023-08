Country Garden cola a picco alla Borsa di Hong Kong

(Teleborsa) -la società immobiliare cinese, che tocca un nuovo, con una differenza percentuale delrispetto alla chiusura precedente. Un calo che pesa anche sull'indice Hang Seng della borsa di Hong Kong, che è scivolato del 2,5%, segnando la peggiore performance fra le borse cinesi.Country Garden èed ha annunciato nel fine settimana cheonshore, non avendo potuto onorare due cedole obbligazionarie in dollari per un valore di 22,5 milioni USD ad inizio di agosto.L'annuncio arriva dopo che vari media cinesi hanno scritto chedel debito, dopo aver accusato unanella prima metà del 2023.Assieme a Country Garden pagano dazio anche altri sviluppatori immobiliari quotato sulla principale piazza cinese, come, con perdite fino al 7% per quest'ultima.