Tesla taglia nuovamente i prezzi per alcuni modelli in Cina

Tesla

(Teleborsa) -, azienda statunitense di auto elettriche fondata da Elon Musk, ha dichiarato di avera partire dal 14 agosto.In particolare, ha ridotto idi entrambi i modelli di(circa 1.770 euro). Il prezzo di partenza della Model Y Long Range scende del 4,5% a 299.900 yuan e il prezzo di partenza della Model Y Performance è ora di 349.900 yuan, in calo del 3,8%.Nello stesso annuncio, Tesla ha anche affermato che offriràin Cina di 8.000 yuan (mille euro) per gli acquirenti dellalimitatamente alle versioni entry-level a trazione posteriore, tra il 14 agosto e il 30 settembre.Le riduzioni annunciate oggi seguono azioni simili il mese scorso, nonostante l'impegno preso da Tesla e altre società automobilistiche in Cina per evitare "prezzi anormali". Ciò era stato letto da molti osservatori come una tregua nelladel settore.