Tesla taglia i prezzi delle Model S e X in Cina

Tesla

(Teleborsa) -, azienda statunitense di auto elettriche fondata da Elon Musk, hafino al 6,9%. Lo si legge in una dichiarazione sull'account WeChat dell'azienda, che arriva a pochi giorni di distanza da riduzioni dei prezzi su altri modelli , sempre in Cina.In particolare il prezzo dellaè stato ridotto del 6,7% a 754.900 yuan da 808.900 yuan precedenti. Laora parte da 836.900 yuan, in calo del 6,9% rispetto agli 898.900 yuan precedenti.