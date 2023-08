Estée Lauder, outlook deludente su continue sfide in Asia

Estée Lauder Companies

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel mercato dei cosmetici, dei profumi e dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ha riportato undi 15,91 miliardi di dollari per l'anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, con un calo del 10% rispetto ai 17,74 miliardi di dollari dell'anno precedente. Lesono diminuite del 6%, trainate principalmente dal travel retail asiatico ad Hainan e in Corea, parzialmente compensate dalla crescita in quasi tutti i mercati sia in Asia/Pacifico che in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).La società ha registrato undi 1,01 miliardi di dollari, rispetto a un utile netto di 2,39 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile netto per azione è stato di 2,79 dollari, rispetto ai 6,55 dollari dell'anno precedente. L'è stato di 3,46 dollari, una diminuzione del 49% a valuta costante."Siamo, confermando le nostre previsioni - ha commentato il- Lo slancio è proseguito nei mercati dell'EMEA e dell'America Latina, e ha subito una forte accelerazione in Asia/Pacifico, guidata dalla Cina continentale e da Hong Kong SAR"."Per l'anno fiscale 2024, prevediamo di tornare alla crescita organica delle vendite e di fornire un margine in miglioramento sequenziale durante tutto l'anno, sfruttando la forte equità e l'appetibilità dei nostri marchi - ha spiegato - Ci concentriamo sulla spinta allo slancio nei mercati che stanno fiorendo e sull'accelerazione della crescita in Nord America. Nella vendita al dettaglio di viaggi in Asia, stiamo intraprendendo azioni per catturare la domanda dei singoli viaggiatori di ritorno e continuando a ridurre le scorte nel commercio mentre".Estée Lauderche le vendite per l'aumenteranno tra il 5% e il 7%, rispetto alla stima degli analisti di un aumento dell'8,8%, secondo i dati di Refinitiv. Inoltre, stima che l'utile per azione rettificato sarà compreso tra 3,50 e 3,75 dollari, rispetto alle aspettative medie degli analisti di 4,83 dollari.