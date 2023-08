Evergrande precisa: Chapter 15 non porta a fallimento

(Teleborsa) -che il ricorso alper la protezione dei creditori,, ma porterà ad unache ammonta a quasi 32 miliardi di dollari.Preso atto delle notizie riportate dai media,, in una precisazione inviata alla borsa di Hong Kong, che "la società sta portando avanti la sua ristrutturazione del debito offshore come previsto" e che l'istanza depositata presso il Tribunale di Manhattan, a New York, " è unaoffshore e".