Advance Auto Parts abbassa guidance e avvia revisione strategica

Advance Auto Parts

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di componenti per l'aftermarket automobilistico, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 15 luglio 2023) conpari a 2,7 miliardi di dollari, in aumento dello 0,8% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, principalmente grazie alle aperture di nuovi negozi (calo delle vendite dei negozi comparabili dello 0,6%). L'è diminuito del 3,2% a 1,1 miliardi di dollari. L'è stato di 1,43 dollari, rispetto ai 2,38 dollari del secondo trimestre dell'anno precedente.La società ha annunciato di aver, oltre a una serie di nomine ai vertici.Il board ha nominatopresidente e, con effetto dall'11 settembre 2023. O'Kelly succederà a Tom Greco, che ricopre la carica di presidente e amministratore delegato da aprile 2016,e che aveva annunciato il suo previsto pensionamento lo scorso febbraio 2023. Inoltre,è stato nominato, a partire dal 18 agosto 2023. Iskander succede a Jeff Shepherd, che ha lasciato Advance, a partire dal 18 agosto 2023."Stiamo aggiornando la nostra guidance per l'intero anno, che considera un modesto incremento nella crescita delle vendite nette e comparabili, guidato dal rafforzamento della nostra attività professionale - ha detto Iskander - Stiamo tuttavia. Ciò riflette ulteriori difficoltà previste nella seconda metà dell'anno, guidate dal nostro costante impegno a mantenere obiettivi di prezzo competitivi, dagli impatti derivanti da uno spostamento nel mix di canali e dagli investimenti nel nostro team per aiutare a trattenere i migliori talenti".