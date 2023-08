Future USA cauti. Occhi su Jackson Hole

Nvidia

(Teleborsa) - Si muovono con cautela i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un avvio di seduta prudente per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora.C'è attesa per la una nuova tornata di dati macro, in particolare i PMI statunitensi e, per l'apertura delcon il numero uno della banca centrale americana,, che parlerà venerdì 25 agosto. Molti analisti si aspettano che rafforzi il messaggio che le decisioni della Fed continueranno a dipendere dai dati.L'attenzione degli investitori è rivolta anche sui risultati trimestrali della la società di informaticaNel frattempo, il contratto sul Dow30 sale appena dello 0,04%, mentre quello sullo S&P500 avanza dello 0,08% ed il derivato sul Nasdaq 100 mostra un'ascesa dello 0,09%.