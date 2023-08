Brunello Cucinelli vola in Borsa dopo un altro rialzo della guidance

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Le azioni di, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, scattano a Piazza Affari dopo che ieri sera la società hasulle vendite per l'esercizio. Si tratta della terza revisione al rialzo quest'anno e ora la società vede le vendite 2023 in aumento di circa il 19% su base annua.Spicca il volo, che si attesta a 76,4 euro, con un, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 77,3 e successiva a quota 79,75. Supporto a 74,85.