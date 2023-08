Salesforce aumenta guidance annuale dopo trimestrale positiva

Salesforce

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei software CRM e cloud computing, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) conpari a 8,60 miliardi di dollari, in crescita dell'11% su base annua (+11% in valuta costante). Ilè stato del 17,2% e il margine operativo rettificato del 31,6%. L'utile diluito per azione (EPS) è stato di 1,28 dollari e l'di 2,12 dollari. Si tratta di una valore superiore alle attese degli analisti per 1,90 dollari, secondo dati Refinitiv."Ladel secondo trimestre, generando un fatturato di 8,6 miliardi di dollari e margini operativi record - ha affermato il- Sulla base delle nostre prestazioni e di ciò che vediamo nella seconda metà dell'anno, stiamo aumentando le entrate dell'anno fiscale 24, il margine operativo e le previsioni di crescita del flusso di cassa operativo"."Stiamo", ha aggiunto.Salesforce ha affermato di aspettarsida 8,70 miliardi di dollari a 8,72 miliardi di dollari, in crescita di circa l'11% anno su anno, un valore superiore alle attese degli analisti per 8,66 miliardi di dollari.Inoltre, hasuida 34,7 a 34,8 miliardi di dollari, in crescita di circa l'11% anno su anno, e quella sul margine operativo a circa il 13,3% (30,0% su base rettificata).