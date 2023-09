NVP si aggiudica gara per produzione partite della Lega Pro Serie C

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting,per laper le stagioni 2023/24, 2024/25 e 2025/26 con l'utilizzo dell'innovativa tecnologia di Remote Production presso l'Innovation Hub di Cologno. Si tratta di un fatturato addizionale di circa 1,2 milioni di euro a stagione.NVP, grazie agli investimenti in innovazione e tecnologia e dopo la positiva esperienza unitamente al partner Sky per la produzione in Remote delle partite di Serie B per la stagione 2022/23, con quest'ulteriore incaricoed in particolare nelle produzioni in Remote."Le produzioni saranno effettuate utilizzando la tecnologia di Remote Production presso il nostro centro di Innovation Hub - ha commentato, Chief Technology Office e Responsabile R&D di NVP - pertanto, le circa 1.100 partite del campionato di Lega Pro saranno gestite grazie all'innovazione tecnologia sviluppata internamente dalla Direzione R&D;del gruppo con l'obiettivo di offrire servizi sempre più tecnologicamente avanzati".