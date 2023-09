Thales corre a Parigi dopo l'upgrade di Jefferies

Thales

(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies hanno migliorato lasul titolo, colosso francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre, a "" da "hold", aumentano anche il(dai precedenti 140 euro per azione).Di conseguenza, si muove al rialzo, che si attesta a 137,8 euro, con un, risultando uno dei migliori titoli del CAC 40. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 138,6 e successiva a 140,2. Supporto a 137.