UE autorizza acquisizione di Foxway da parte di Nordic Capital

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione della svedese Foxway da parte di Nordic Capital Fund XI. L'operazione riguarda principalmente il settore IT.è un fornitore di servizi IT, come soluzioni di circular IT e re-commerce per clienti pubblici e privati, principalmente in Europa., un'affiliata di Nordic Capital of Sweden, è un investitore di private equity che si concentra principalmente sulla regione nordica e su selezionati paesi del Nord Europa.La Commissione ha concluso che l'operazione non solleverebbe problemi di concorrenza dato che le societào su mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata.