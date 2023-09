Civitanavi sigla MoU per collaborare con la coreana Hanwha Systems

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha(MoU memorandum of understanding) con(HSC), società coreana attiva nei settori della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della vendita di sistemi elettro ottici per piattaforme aeree, navali e terrestri.La collaborazione ha l'obiettivo diche integrino l'esperienza Civitanavi nei sistemi GNSS e di navigazione inerziale con i prodotti di HSC, si legge in una nota."Questa collaborazione con HSC crea i presupposti per diventare il- ha commentato il- L'accordo consentirà ad entrambe le aziende di esplorare le opportunità di cooperazione nell'industria aerospaziale e della difesa, al fine di identificare i mercati chiave e sviluppare applicazioni all'avanguardia in grado di innovare continuamente il nostro settore attraverso la creazione di tecnologie di prossima generazione".