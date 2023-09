USA, Biden sceglie Michael Whitaker per guidare la FAA

Hyundai Motor

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di, la più grande agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense responsabile per regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l'aviazione civile.Michael Whitaker è attualmente il, una società del gruppoche progetta un veicolo elettrico per la mobilità aerea avanzata (AAM). Whitaker è stato vice amministratore presso la FAA dal 2013 al 2016.Prima di Supernal e del suo incarico presso la FAA, Whitaker è stato CEO del gruppo di, il più grande conglomerato di viaggi indiano e operatore della sua compagnia aerea più grande (IndiGo). Whitaker ha inoltre trascorso 15 anni pressoricoprendo diversi ruoli come direttore, vicepresidente e vicepresidente senior.