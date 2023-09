Newlat Food, utile netto 1° semestre vola a 10,7 milioni

Newlat Food

(Teleborsa) -, società operante nel settore lattiero caseario, ha chiuso il primo semestre dell'anno con undi euro, in forte aumentorispetto al primo semestre 2022.raggiungono irispetto ad Euro 335,5 milioni nella prima metà del 2022.si attesta acon un incrementorispetto al periodo precedente, mentre l’EBITDA consolidato si attesta ad 38,5 milioni rispetto ai 25,2 milioni nel 2022, con un forte incremento della propria marginalità sul fatturato pari al 9,3%, in deciso aumento rispetto ai livelli raggiunti l’anno precedente (7,5% al 30 giugno 2022). Il risultato operativoconsolidato è pari ad, in aumento del 197,3%, rispetto ai 7,7 milioni del primo semestre 2022.“Lo straordinario risultato del primo semestre dell’anno conferma un livello di crescita organica tra i migliori del settore, dando prova delle previsioni di forte miglioramento dei margini comunicati in sede di chiusura dell’esercizio 2022", sottolinea il Presidenteaggiungendo "le nostre previsioni sono state addirittura superate, raggiungendo un margine EBITDA oltre il 9% e una generazione di cassa che proietta il gruppo a oltre 30 milioni di FCF per fine anno"."I risultati semestrali contribuiscono a dare maggior forza e maggiore flessibilità al gruppo anche sul fronte M&A, sul quale stiamo lavorando alacremente, con la speranza di proiettare in breve tempo il nostro Gruppo ben oltre il miliardo di euro di fatturato".