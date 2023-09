Petrolio in rialzo. EIA conferma amento a sorpresa scorte

Light Crude

Brent

(Teleborsa) -. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli, negli ultimi sette giorni all'8 settembre 2023, sonodi barili a 420,6 MBG, controGli stock dihanno registrato una variazione diarrivando a 122,5 MBG, contro attese per un variazione di +1,3 milioni, mentre le scorte dihanno registrato una forte crescita dia quota 220,3 MBG (era atteso un piccolo incremento di 0,2 milioni).Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,3 milioni a 350,6 MBG.Nonostante questi dati, il petrolio prosegue gli scambi in rialzo, con ilstatunitense che scambia a 89,45 dollari al barile, in rialzo dello 0,69%, mentre ilregistra un incremento dello 0,64% a 92,64 dollari.