Eventi e scadenze del 15 settembre 2023

Mercoledì 13/09/2023

Giovedì 14/09/2023

Venerdì 15/09/2023

B.F

Beewize

(Teleborsa) -- Si svolge a Santiago de Compostela l'evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- L'evento di The European House – Ambrosetti si svolge a Trieste. Partecipano, tra gli altri, i ministri Abodi, Ciriani, Lollobrigida, Musumeci, Pichetto Frati, Sangiuliano, Musumeci, Tajani e Urso e numerose personalità- Riunione informale ECOFIN a Santiago di Compostela. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Riunione dell'Eurogruppo a Santiago de Compostela. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- L'evento annuale incentrato sul Real Estate italiano, è organizzato da Scenari Immobiliari e si svolge a Rapallo- Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche- Olanda e Lettonia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Spagna, Belgio, Bielorussia e Croazia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Germania e Malta - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Lussemburgo e Grecia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito10:30 -- L'inaugurazione della nuova centrale idroelettrica di Quassolo (TO), avverrà alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni e del territorio10:30 -- Presso l'Auditorium Consob a Roma, è prevista la Lectio Magistralis del Presidente della Consob, Paolo Savona, dopo l'intervento di presentazione di Valerio De Luca, Direttore e fondatore della SPES Academy "Carlo Azeglio Ciampi". Conclusioni di Renato Loiero, Consigliere del Presidente del consiglio dei ministri e membro della Faculty SPES11:00 -- L'Assemblea annuale di Confindustria si terrà a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica, alla presenza del Presidente Mattarella e con la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana- Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale