TIP, Intermonte: titolo sottovalutato, boost da investimenti continuerà

(Teleborsa) -ha(12,40 euro per azione)(Buy) su(TIP), investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023. TIP ha chiuso la prima metà dell'anno con un utile pro-forma in aumento a 63,8 milioni di euro, grazie al crescente e positivo contributo degli investimenti in partecipazioni per 34 milioni (da 25,3 milioni del 1sem22) e delle plusvalenze realizzate sulla cessione di parte della partecipazione in Azimut Benetti al PIF, cessione delle partecipazioni ine vendita di azioniGli analisti fanno notare che la recente scarsa performance del segmento STAR deriva da un contesto macro meno favorevole a seguito dell'impennata dei tassi di interesse e dei deflussi contingenti dalle società a media/piccola capitalizzazione (ovvero deflussi di fondi PIR). Avendo una comprovata esperienza nella creazione di valore nel tempo, TIP dovrebbe quindi "".Secondo Intermonte, glidelle azioni TIP. "Ci aspettiamo che le società non quotate in portafoglio continuino a mostrare una significativa crescita organica e guidata da M&A, poiché beneficiano di strutture finanziarie sane, di un forte posizionamento competitivo e di opportunità di agire come consolidatori all'interno dei settori - si legge nella ricerca - Riteniamo che alcune società in portafoglio potrebbero sbloccare ulteriore valore attraverso la quotazione sul mercato una volta che le condizioni consentiranno un adeguato riflesso delle valutazioni".In conclusione, il prezzo attuale è "" in quanto nel medio-lungo termine l'aspettativa è che il prezzo delle azioni colmi il divario rispetto al valore intrinseco del portafoglio di investimenti.