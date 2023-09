InvestEU IPO Initiative, essenziale rafforzare la quotazione di PMI e Mid Cap

(Teleborsa) -, sostenendo fondi di investimento destinati agli investimenti pre-IPO e/o sul mercato azionario, con un focus sulle piccole e medie imprese (PMI) e nelle società a media capitalizzazione. È questo l'obiettivo di, iniziativa lanciata dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e al centro di un evento di presentazione ospitato da Borsa Italiana."L'InvestEU IPO Initiative è un programma di investimento all'interno di InvestEU, che è una grande iniziativa di investimento della Commissione europea, gestita in parte dal Fondo europeo per gli investimenti - ha spiegato, Head Equity Partnership del Fondo europeo per gli investimenti - Si occupa di investire in fondi di investimento, che vanno a investire nell'equity di imprese subito prima, durante o dopo l'IPO, quindi è"."Noi siamo investitori in fondi, quindi siamo i- ha aggiunto - Sull'equity investiamo principalmente attraverso fondi di investimento, quindi siamo investitori passivi all'interno di fondi chiusi".Secondo, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, si tratta di "un'iniziativa che può portare risorse importanti, che possono supportaredomestica - e non solo - che possa investire nelle società con alto potenziale di crescita"."Senz'altro lee ci auspichiamo che ci sia una nuova energia nelle iniziative sia di tipo fiscale ma anche iniziative promosse direttamente dai cosiddetti asset owner come assicurazioni, fondi pensione e altri soggetti che mettano a disposizione denari collettivamente sul mondo dei Public Market, nel presupposto che le società che si quotano crescono, generano occupazione e ritorni sul territorio", ha affermato Lunghi.L'iniziativa del FEI arriva "in un momento molto caldo, in cui stiamo assistendo a una insolita ondata di delisting, che stanno comprimendo i valori complessivi di market cap espressi dai listini italiani e questo significa che ci sono molte società - soprattutto PMI - estremamente sottovalutate e che attraggono l'attenzione dei grandi capitali internazionali, che finanziano take over - ha commentato, presidente e managing partner di Electa Ventures -, che è l'unico baluardo per mantenerne la governance in Italia"."Abbiamo allettato le PMI ad entrare sui mercati, con il Listing Act a livello europeo e con il Libro Verde che è stato scritto a quattro mani da dalla comunità finanziaria italiana, e ora- ha sostenuto Strocchi - Io dico sempre: portare una società sui listini è un po' come portare un pezzo di ghiaccio, non si può pretendere che venga trasformato in liquidità senza essere accompagnato goccia dopo goccia, quindi servono cornerstone investor e servono operatori di PIPE, quindi la capacità di approcciare anche società quotate con una mentalità da private equity per sostenerne la crescita nel tempo".Anche per, presidente esecutivo e socio fondatore di Private Equity Partners, è importante aiutare le società ad andare in Borsa: "So che è un momento difficile e con liquidità scarsa, maper le società di svilupparsi e internazionalizzarsi, quindi ritengo che iniziative come queste siano estremamente opportune".