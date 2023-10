Nvidia in buon rialzo, assist da analisti

Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione di Goldman Sachs di inserire il titolo del produttore di chip nella propria "conviction list".Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,6%, rispetto a -0,81% dell').Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 453,5 USD. Supporto a 440,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 466,6.