Banco BPM aderisce a Parks - Liberi e Uguali per promuovere la diversità e l'inclusione in ambito lavorativo

(Teleborsa) -aderisce aa conferma del proprio impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione in ambito lavorativo. Parks – Liberi e Uguali è un’associazione senza scopo di lucro che ha tra i suoi soci esclusivamente datori di lavoro, creata per aiutare le aziende affiliate a comprendere e realizzare al massimo le potenzialità di business legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della, convinti che l’inclusione e il rispetto siano vincenti soltanto se coinvolgono davvero tutti. Parks -Liberi e Uguali si occupa specificatamente dellalegata alla, con particolare riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Banco BPM, da sempre attenta a promuovere una cultura aziendale people oriented, basata sulla diversità, l’inclusione e il benessere delle persone, fattori abilitanti all’interno del, si è dotata negli ultimi anni di una struttura aziendale dedicata - Inclusion, Diversity e Social - per favorire la sensibilizzazione all’inclusione e la valorizzazione della diversità di ciascun individuo al fine di svilupparne abilità e competenze.L’attuazione di questiha permesso a Banco BPM di essere inserita prima nele successivamente nel, un riconoscimento internazionale dell’impegno della Banca nella promozione e nel sostegno verso le politiche di genere all’interno sia del Gruppo sia delle Comunità in cui opera.“Il nostro impegno quotidiano è quello di sviluppare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità” – dichiara, responsabile Risorse Umane di Banco BPM – “Siamo fortemente convinti infatti che le diversità arricchiscano e, valorizzando le specificità dei singoli, si rafforzi quel senso di appartenenza e di fare squadra che stimola lo sviluppo professionale e personale dei colleghi. In questa direzione rientra, pertanto, l’adesione a Parks – Liberi e Uguali a dimostrazione del nostro continuo impegno per sostenere comportamenti etici in conformità con i nostri valori".