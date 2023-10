Intel intende separare e quotare in Borsa l'unità Programmable Solutions

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel campo dei semiconduttori e microprocessori, ha annunciato l'intenzione diin una società autonoma. Ciò darà a PSG l'autonomia e la flessibilità necessarie per accelerare la propria crescita e competere in modo più efficace nel settore Field Programmable Gate Array (FPGA), che serve un’ampia gamma di mercati, tra cui data center, comunicazioni, industriale, automobilistico, aerospaziale e della difesa.Intel ha inoltre annunciato che, vicepresidente esecutivo di Intel, assumerà la guida del PSG in qualità di; Shannon Poulin è stata nominata direttore operativo.Intel prevede che le operazioni autonome per il PSG inizieranno il 1° gennaio 2024. Nei, Intel intende condurre unaper PSG e potrebbe esplorare opportunità con investitori privati per accelerare la crescita del business, con Intel che manterrà una quota di maggioranza."La nostra intenzione di stabilire PSG come azienda autonoma e perseguire una IPO è un altro esempio di come stiamo- ha affermatodi Intel - Ciò darà a PSG l'indipendenza di cui ha bisogno per continuare ad aumentare la propria quota nel mercato FPGA, differenziandosi in termini di capacità e resilienza dell'offerta da Intel Foundry Services (IFS) e consentendo ai team di prodotto Intel di concentrarsi sul nostro core business e sulla strategia a lungo termine".L'annuncio su PSG fa seguito al completamento con successo di un'IPO per il businessnel 2022, nonché agli investimenti annunciati da Bain Capital Special Situations e TSMC nella controllatadi Intel nel 2023.