Intel, titolo debole dopo annuncio IPO unità Programmable Solutions

(Teleborsa) - Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.Il colosso dei semiconduttori ha annunciato la preparazione dell' IPO della unit Programmable Solutions Group (Psg). Il business dei chip programmabili fa parte della più ampia divisione Datacenter and Ai Group e l'obiettivo del gruppo di Santa Clara è quotarlo separatamente a Wall Street entro 2-3 anni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,27 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,46.